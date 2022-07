Costituiscono l attivo demografico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituiscono l attivo demografico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NATI

Significato/Curiosita : Costituiscono l attivo demografico

Declino demografico ucraino è dovuto sia alla forte emigrazione sia al basso tasso di natalità e all'alto tasso di mortalità (il saldo demografico è negativo...

Mario nati – insegnante e scrittore italiano pietro nati – medico e naturalista italiano valerio nati – ex pugile italiano...

Altre definizioni con costituiscono; attivo; demografico; Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga; costituiscono la principale minoranza islamica; La costituiscono i petali; costituiscono la ricchezza delle pinacoteche; Cattivo odore detto anche bromopnea; Effetto dei farmaci privi di principio attivo ; Immobile, inattivo ; Cattivo uso; Determinano l aumento demografico ; Una voce del bollettino demografico ; Un problema demografico ... d’abbondanza; Aumento demografico del secondo dopoguerra ing; Cerca nelle Definizioni