Corrono fra difesa e attacco - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : CENTROCAMPISTI

Significato/Curiosita : Corrono fra difesa e attacco

Concetto della "difesa mobile", che prevedeva linee di difesa distanti un centinaio di chilometri l'una dall'altra, che, in caso di attacco, avrebbero consentito...

2019. ^ claudio pellecchia, il centrocampista del futuro, su rivistaundici.com, 10 luglio 2017. luca calamai, centrocampisti tuttofare cercasi, in la gazzetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

