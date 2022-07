Controlla la contabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controlla la contabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REVISORE

Significato/Curiosita : Controlla la contabilita

Per contabilità pubblica si intende lo studio della disciplina della contabilità di stato. può essere suddivisa in cinque grandi aree: la gestione finanziaria...

Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con controlla; contabilità; Ogni tanto è meglio farsela controlla re; Pulsione incontrolla bile improvvisa; Paura incontrolla bile; Un marchio per vini controlla ti; L ufficio di contabilità dello Stato italiano; S intende di contabilità ; Esperto di contabilità ; Lo studio della contabilità ; Cerca nelle Definizioni