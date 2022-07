Lo consulta il pilota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo consulta il pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTAGIRI

Significato/Curiosita : Lo consulta il pilota

il pilota (o piloto) nella nautica è l'esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o...

Altri strumenti o con il posizionamento del contagiri in una posizione particolarmente evidente. i contagiri non sono tutti uguali, infatti ne esistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

