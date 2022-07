Ha come capitale Vientiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come capitale Vientiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LAOS

Significato/Curiosita : Ha come capitale vientiane

vientiane (in laotiano , traslitterato vìangchàn) è la capitale e la più estesa e popolosa città del laos. secondo il censimento del 2015, aveva...

Cercando altri significati, vedi laos (disambigua). coordinate: 18°12'n 104°06'e / 18.2°n 104.1°e18.2; 104.1 il laos (afi: /'laos/; in lingua lao: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

