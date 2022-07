Cittadina in provincia di Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina in provincia di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIRIÈ

cirié (siriè in piemontese) è un comune italiano di 18 046 abitanti della città metropolitana di torino in piemonte. il comune, posto circa 20 chilometri...

Altre definizioni con cittadina; provincia; torino; Ridente cittadina sul Lago di Como; La cittadina presso Viterbo con la Rocca dei Borgia; cittadina del Catanese; Una larga via cittadina ; La provincia di Gaeta; provincia siciliana; La provincia argentina il cui capoluogo è Paratia; La vittoria di Napoleone in provincia di Savona; La grande basilica vicino a torino ; Antonelliana a torino ; Un teatro di torino ; Dora __: bagna torino ; Cerca nelle Definizioni