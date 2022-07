La cittadina presso Viterbo con la Rocca dei Borgia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina presso Viterbo con la Rocca dei Borgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEPI

Significato/Curiosita : La cittadina presso viterbo con la rocca dei borgia

la rocca dei papi è una fortezza medievale situata nel comune di montefiascone, in provincia di viterbo. l'altura dove attualmente sorge il paese di montefiascone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nepi (disambigua). nepi è un comune italiano di 9 620 abitanti della provincia di viterbo nel...

