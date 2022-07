La città della Siria di cui Zenobia era regina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Siria di cui Zenobia era regina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALMIRA

Significato/Curiosita : La citta della siria di cui zenobia era regina

Vedi zenobia (disambigua). zenobia settimia o julia aurelia zenobia, il cui nome non latinizzato era in aramaico bath-zabbai ( ), in greco zenobía (ßa)...

Significati, vedi palmira (disambigua). coordinate: 34°33'01.37n 38°16'11.25e / 34.550381°n 38.269791°e34.550381; 38.269791 palmira (in palmireno ,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

