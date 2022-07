La città del Pavese con la stupenda Piazza Ducale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Pavese con la stupenda Piazza Ducale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIGEVANO

Significato/Curiosita : La citta del pavese con la stupenda piazza ducale

Preoccupazione. la città di andria fu liberata dal peso gravoso delle tasse e l'imperatore la ricompensò con la costruzione di castel del monte ^ fra le...

L'aurea repubblica ambrosiana, a cui vigevano aderì. quando francesco sforza tentò di impossessarsi del potere, vigevano si ribellò e nell'aprile del 1449... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

