Chi lo lancia, è in grave pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo lancia, è in grave pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosita : Chi lo lancia, e in grave pericolo

Vita di phillips fosse stata in grave pericolo. la sera del 10 aprile il comandante phillips cercò di fuggire dalla lancia di salvataggio facendo salire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sos (disambigua). sos è la sequenza di tre lettere, che normalmente descrive il segnale universale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con lancia; grave; pericolo; Jennifer __ : fu lancia ta da Friends; Grosso cannone che lancia va granate esplosive; Antica scomunica lancia ta contro gli eretici; Tipologia di auto lancia ta sul mercato nel 1999; Aspetto grave e solenne; grave scarsità; grave scarsità di risorse alimentari; Un pilota Ferrari grave mente ustionato in un GP; Un pericolo delle ferite non ben disinfettate; È pericolo so farlo nel vuoto; Vortici pericolo si quando si nuota nel lago; Razza canina ritenuta pericolo sa; Cerca nelle Definizioni