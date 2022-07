Che cosa si può fare con lo strumento chiamato flessibile? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che cosa si può fare con lo strumento chiamato flessibile?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : TAGLIARE METALLI O PIETRE

Significato/Curiosita : Che cosa si puo fare con lo strumento chiamato flessibile

Realtà è assimilata dal soggetto nei termini di ciò che si fa o che si può fare. 2) iconica: si passa dal concreto reale al mondo delle immagini mentali...

L'espressione età della pietra si riferisce alla fase dell'evoluzione umana in cui si iniziarono a costruire e usare utensili ricavandoli da pietre, legno, corno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

