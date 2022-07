La cassa formata dalle costole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cassa formata dalle costole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORACICA

Un solo paio di costole. negli anfibi le costole sono ridotte e fuse con le vertebre, mentre nella maggior parte dei rettili le costole sono presenti lungo...

Ed è costituita dallo sterno, dalle coste e dalle vertebre toraciche. la gabbia toracica protegge meccanicamente fondamentali organi interni e in molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con cassa; formata; dalle; costole; Lo può eseguire il violino, ma non la grancassa ; La cassa zione interviene al terzo grado di __; Se è secco, si incassa di più; Suona anche grazie alla sua cassa forata; È formata da tecnici di Fmi, BCE e Unione Europea; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno; Non informata dell accaduto; È formata da tanta gente; Pesce dalle carni rosee; Evento doloroso dalle conseguenze perduranti; L araba fenice rinasceva dalle proprie; Casa di moda spagnola dalle sgargianti fantasie; Nodino o costole tta di maiale; Lo è uno al quale si contano le costole ; Cassa di costole ; Riunisce le costole ;