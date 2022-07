Carnivori simili ai castori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carnivori simili ai castori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LONTRE

Significato/Curiosita : Carnivori simili ai castori

Superordine euarchontoglires ordine rodentia - ratti, topi, scoiattoli, istrici, castori, ghiri, capibara, ecc. ordine lagomorpha - lepri, conigli, pica ordine...

Disambiguazione – "lontra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lontra (disambigua). le lontre (lutrinae bonaparte, 1838) sono una sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Disambiguazione – "lontra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lontra (disambigua). le lontre (lutrinae bonaparte, 1838) sono una sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con carnivori; simili; castori; carnivori delle savane; Piccoli carnivori ghiotti di pollame; carnivori con le pinne; carnivori africani; Due persone molto simili : dello stesso __; simili alle amarene ma più dolci; È formato dai nostri simili ; Uccelli simili ai gabbiani; Animali come i castori ; E' detta anche castori no; Altro nome dei castori ni; Fornisce il castori no;