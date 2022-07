Il Canzian ex bassista dei Pooh - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Canzian ex bassista dei Pooh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RED

Significato/Curiosita : Il canzian ex bassista dei pooh

Discografico italiano. conosciuto principalmente per essere stato bassista e voce dei pooh dal 1973 al 2016 nonché autore insieme a valerio negrini e stefano...

