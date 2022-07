Un camion con motrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un camion con motrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIR

Significato/Curiosita : Un camion con motrice

La trazione motrice è un tipo di trasmissione della forza motrice di un veicolo dal motore alle ruote. le automobili, camion e motocicli possono trasmettere...

Dalla csai tir – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tirupati (india) tir – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua tigrina tir – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con camion; motrice; Riempire di merce un camion ; Si trovano in camion e in taxi; Sistemati sul camion ; Lavoratori come i camion isti; Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice ; Veicolo senza motore trainato da motrice ; Il veicolo che viene attaccato alla motrice ; Sigla di forza elettromotrice ;