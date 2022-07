Cambiano una canna in cantina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano una canna in cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosita : Cambiano una canna in cantina

Ron in quelli di lingua spagnola; in italiano adattato raramente in rumme) è l'acquavite ottenuta dalla distillazione della melassa della canna da zucchero...

Lavoro ti (pugnale) ti – simbolo chimico del titanio ti – codice fips 10-4 del tagikistan ti – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tigrina ti – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con cambiano; canna; cantina; cambiano con i tempi; Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche; cambiano gusto in lusso; cambiano calore in vapore; Le cucine di Ramsay o canna vacciuolo; L indigente lo è in canna ; canna indiana utilizzata per fare bastoni; Diametro interno della canna di un arma da fuoco; Hanno la cantina ben fornita; Deriva dall omonima pianta, è gialla e piccantina ; Bettola, cantina ; In sala e in cantina ;