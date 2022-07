Cambiano la pera in pecora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la pera in pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Allevare una pecora, il profumo avrà un prezzo più elevato perché per esso il lavoro astratto è molto superiore a quello connesso alla pecora. la produzione...

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con cambiano; pera; pecora; cambiano una canna in cantina; cambiano con i tempi; Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche; cambiano gusto in lusso; All inizio dell opera ; Una società di telecomunicazioni opera nte in Italia; Un racconto di cronaca esaspera to e fazioso; Un opera lirica di Verdi; Il maschio della pecora ; La lana che copre la pecora ; La sua lana è più pregiata di quella della pecora ; Il cucciolo della pecora ; Cerca nelle Definizioni