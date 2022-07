Le braccia della carrozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le braccia della carrozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STANGHE

Significato/Curiosita : Le braccia della carrozza

Carro (trasporto) carrozza landò spider barroccio giardiniera (trasporto) padovanella veicoli commerciali fuoristrada veicoli a braccia veicoli a trazione...

Plurale di stanga stanghe – località di racines cascate di stanghe – cascate nei pressi di racines, vicino a vipiteno, tra la val ridanna e la valle di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

S imbraccia va per difendersi; Cantano i Camaleonti: __ spalanca le tue braccia ; Un noto modello di braccia letto di diamanti; Accessori sportivi per le braccia ; Un muscolo della schiena; La città della Siria di cui Zenobia era regina; Non sa resistere ai piaceri della tavola; Le consonanti della zeta; carrozza ferroviaria; carrozza ancora in uso a inizio 900 precisione; Vecchia carrozza inglese a due posti per il servizio pubblico; Una leggera carrozza in voga nell 800;