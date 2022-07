Si battono nella trebbiatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si battono nella trebbiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPIGHE

Significato/Curiosita : Si battono nella trebbiatura

Ottennero aumenti salariali, diminuzioni di orario e aumenti delle quote di trebbiatura e mietitura. ma a mettere in difficoltà l'attività politica di rina saranno...

Famiglia. la spiga di spighe è invece un'infiorescenza composta costituita da un rachide centrale sul quale sono inserite spighe semplici. un classico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con battono; nella; trebbiatura; Soldati che combattono per ricevere un compenso; Soldati che combattono per chiunque li compensi; Si abbattono sulla coperta; Le truppe che combattono a piedi; Edificio con la sentinella ; Lo tiravano i buoi nella battaglia di Legnano; Semi usati nella confezione di molti dolci; Una nata nella Val d Adige; Cascame della trebbiatura ; Spiazzi per la trebbiatura ; I cumuli degli avanzi della trebbiatura ; Serve a stoccare i prodotti della trebbiatura ;