Bassi sedili - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SGABELLI

Significato/Curiosita : Bassi sedili

Il sedile di presentazione o trono cerimoniale era lo scranno egizio emblema della suprema dignità sovrana e rappresentava l'esaltazione della sicurezza...

Confezionare sgabelli resistenti e leggeri, chiamati "furrizzuoli" o "furrizzi" in sicilia centrale, "freddizza" in puglia e "furrizza" sul gargano. sgabello da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

