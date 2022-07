L auto ha quello di gomme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L auto ha quello di gomme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRENO

Significato/Curiosita : L auto ha quello di gomme

Cambio gomme, passando a gomme medie. seguono, nei giri seguenti, i cambi gomme per tutti i piloti di testa. al ventesimo giro verstappen opta per gomme soft...

Significati, vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi treni (disambigua). il treno (da "traino"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con auto; quello; gomme; La posa un auto rità; auto rità politico-religiosa come Khomeyni; Sul tetto di alcune auto o in un mare fantastico; Drammaturgo greco auto re di Antigone ed Edipo re; quello di sodio si usa nell industria della carta; Trova quello che era ignoto; Un lavoro come quello del falegname o del muratore; C è quello di denti; Nell auto si cambia quello di gomme ; Le negozianti tra penne, gomme e quaderni; Chi lo monta ha le gomme da neve; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; Cerca nelle Definizioni