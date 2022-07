L assegno più sicuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L assegno più sicuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : L assegno piu sicuro

"troncatura") si indica che un assegno non è più valido, ossia che ha finito di circolare. per rendere spillato un assegno basta tagliarne l'angolo superiore...

Una circolare (anche formalmente lettera circolare) è una comunicazione scritta che in un'organizzazione di un ente pubblico o privato, viene inviata ad...