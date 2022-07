Aspetto grave e solenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspetto grave e solenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IERATICITÀ

Significato/Curiosita : Aspetto grave e solenne

Soltanto nel 1885 con la solenne sepoltura di victor hugo, viene decisa la definitiva soppressione della chiesa di sainte geneviève e la perenne destinazione...

Personaggi dietro giustiniano. i personaggi sono così rappresentati nella loro ieraticità. giustiniano porta sulle mani una patena d'oro; è preceduto da un suddiacono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con aspetto; grave; solenne; Razza canina dall aspetto leonino; Che ha identico aspetto ; Riporta all aspetto originario; Filato d aspetto peloso; grave scarsità; grave scarsità di risorse alimentari; Un pilota Ferrari grave mente ustionato in un GP; È assurdo farlo se la faccenda non è grave ; Elogio solenne tributato ai militari; Una lode espressa in forma solenne ; Misticamente solenne ; Quella cantata è solenne ; Cerca nelle Definizioni