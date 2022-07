Un arte marziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arte marziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KARATE

Significato/Curiosita : Un arte marziale

Con arte marziale si intende un insieme di pratiche fisiche, mentali e psicologiche legate al combattimento. originariamente utilizzate per aumentare...

Vedi karate (disambigua). disambiguazione – "karateka" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo videogioco, vedi karateka (videogioco). il karate-do (... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con arte; marziale; Le vere iniziali di Carte sio; _ di Stendhal: il turbamento che coglie davanti ai capolavori dell arte ; Un gioco con le carte ; Genere d arte che mostra una realtà non oggettiva; Arte marziale brasiliana simile a una danza; L arte marziale del panda della Dreamworks; Un arte marziale ; Una nota arte marziale giapponese; Cerca nelle Definizioni