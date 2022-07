Arrotare i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arrotare i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DIGRIGNARE

Significato/Curiosita : Arrotare i denti

Sebastiano; consignori di beinasco, ottiglio, pamparato d'azzurro, alla mola per arrotare, al naturale, con un ramoscello d'alloro, di verde, attraversante in banda...

Chio. il nome della resina e del liquore derivano dal greco "masticare, digrignare i denti". la produzione del mastika parte da una base alcolica prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

