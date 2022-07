Arcipelago russo dell Artico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arcipelago russo dell Artico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : NOVAJA ZEMLJA

Significato/Curiosita : Arcipelago russo dell artico

Amministrativo è longyearbyen. il loro territorio è costituito da un arcipelago del mare glaciale artico, posizionato tra i 74 e gli 81° di latitudine nord, e tra...

novaja zemlja (in russo: ´ ´, "nuova terra") è un arcipelago russo costituito da due isole maggiori, severnyj e južnyj, separate dallo stretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con arcipelago; russo; dell; artico; Un isola dell arcipelago delle Samoa; L arcipelago del Pacifico con capoluogo Numea; arcipelago con Lampedusa e Linosa; arcipelago della Tanzania e nota meta turistica; Bollitore russo per il tè; Vasto lago russo ; La cantava Giuni russo : Un __ al mare; Territorio russo del gioco Risiko; Essere dell idea; Un arma dell a corrida; Il cuore dell allodola; I previssuti dell a stirpe; Essere dell idea; artico lo per redattore; artico lo per giornale; artico lo per bibliotecario; Sintesi di un artico lo o documento ing; Cerca nelle Definizioni