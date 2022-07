Animale che si nutre dei soli prodotti del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che si nutre dei soli prodotti del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERBIVORO

Significato/Curiosita : Animale che si nutre dei soli prodotti del terreno

Servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio di un paese in un dato periodo temporale (normalmente si usa come riferimento l’anno...

Zoologia è definito erbivoro un organismo che si nutre prevalentemente di materia organica vegetale vivente, ovvero di produttori. l'erbivoria, in ecologia è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con animale; nutre; soli; prodotti; terreno; L animale tto amico di Candy Candy; Un animale anfibio; Vorace animale marino; Un lungo animale tto; nutre uomini e animali; Così è il bambino che non si nutre più di latte; Bottiglia speciale con cui si nutre un lattante; Che si nutre solo del prodotto delle api; Assale il soli tario; Un volontario della soli tudine; Deserti, soli tari; Uno storico Rosoli no; I prodotti più genuini; Sono prodotti da ghiandole endocrine; prodotti come il pane e la pasta; Processo di commercializzazione dei prodotti ; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; terreno con fitta vegetazione; La produzione di un terreno agricolo; Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua;