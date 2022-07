L ambiente biologico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ambiente biologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HABITAT

Significato/Curiosita : L ambiente biologico

Dell'uomo sull'ambiente circostante, si è soliti distinguere tra "ambiente naturale" e "ambiente costruito". in particolare si parla di ambiente naturale...

L'habitat (termine che nella lingua latina significa "egli abita") è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

