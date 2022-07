Abbondante come un raccolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbondante come un raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COPIOSO

Significato/Curiosita : Abbondante come un raccolto

D.c.). fu un re potente e con lui i raccolti erano abbondanti e la pace fu mantenuta. sebbene le fonti islandesi indichino che fróði fu un re molto antico...

San roberto bellarmino, dottore della chiesa, nella dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana si esprime così: ^ papa pio x, catechismo maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con abbondante; come; raccolto; La e che si trova abbondante negli agrumi; Quella da cavallo è abbondante ; Tutt altro che abbondante ; Quello più abbondante dell idrogeno è il prozio; Pulito... come il cielito di una famosa canzone; Scolorirsi... come i jeans; Chiara... come la birra; I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari; Si bruciano dopo il raccolto del frumento; Un raccolto autunnale; Il centro raccolta del... raccolto ; Lo è un raccolto pressoché nullo; Cerca nelle Definizioni