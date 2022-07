__ __Uniti: comprendono Abu Dhabi e Dubai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ __Uniti: comprendono Abu Dhabi e Dubai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : EMIRATI ARABI

Significato/Curiosita : __ __uniti: comprendono abu dhabi e dubai

Monarchie assolute: abu dhabi, ajman, dubai, fujaira, ras al-khaima, sharja e umm al-qaywayn. per convenzione, il sovrano di abu dhabi è il presidente della...

Disambiguazione – "emirati arabi" rimanda qui. se stai cercando il territorio sottoposto al comando di un emiro, vedi emirato. coordinate: 24°24'n 54°18'e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

