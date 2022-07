Veicoli... rumorosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli... rumorosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTORETTE

Significato/Curiosita : Veicoli... rumorosi

Velocità massima di questi primi veicoli elettrici era ben oltre 32 km/h, velocità eccezionale per il tempo. i veicoli elettrici a batteria (bev), prodotti...

Motocicli. in lingua italiana tale veicolo viene indicato anche con i termini motoretta o motorino (da cui è derivato: "motorettista" per il suo conducente)

