Una caramella medicinale - Cruciverba

Una caramella medicinale.

Soluzione 8 lettere : PASTICCA

Significato/Curiosita : Una caramella medicinale

Fatto che queste piante abbiano o meno proprietà di tipo medicinale. il termine pianta medicinale indica invece quelle piante che contengono sostanze utilizzabili...

Disambiguazione – "pillola" rimanda qui. se stai cercando il metodo contraccettivo, vedi pillola anticoncezionale. una compressa è una forma farmaceutica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con caramella; medicinale; Una caramella morbida; caramella marroncina di non facile masticazione; La crema dolce ricoperta da zucchero caramella to; Quelli sui saint-honoré sono ricoperti di zucchero caramella to; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie; medicinale sotto forma di pastiglia; Se ne estrae un olio medicinale ; Pianta medicinale dai fiori blu; Cerca nelle Definizioni