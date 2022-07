Un tipo di acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INOX

Significato/Curiosita : Un tipo di acciaio

Acciaiatura acciai legati acciaio (sistemi di designazione) acciaio 50crv4 acciaio c40 acciaio effervescente acciaio inossidabile acciaio corten acciaio damasco...

Al carbonio). altri termini comunemente usati e sinonimi, sono: acciaio inox (dal francese acier inoxydable), stainless steel (dall'inglese acciaio senza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

