Sta per idem - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : ID

Il motto latino semper idem (lett. "sempre lo stesso") è di matrice classica e scritturistica, e sta a significare la coerenza di una persona dall'inizio...

Database id software – sviluppatore di videogiochi id – comando di unix id – album dell'equipe 84 id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso id – in psicologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

