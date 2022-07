Spontanea e immediata... come l acqua di fonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spontanea e immediata... come l acqua di fonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORGIVA

Significato/Curiosita : Spontanea e immediata... come l acqua di fonte

Riscontrato in soggetti di sesso maschile, con meno di 40 anni, alti, magri, spesso fumatori. è causato dalla rottura spontanea di piccole bolle subpleuriche...

Una risorgiva, o fontanile, è una sorgente di acqua dolce di origine naturale (o talvolta fatta emergere dall'uomo) tipica dei terreni di fondovalle o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

