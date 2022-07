Sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CASTELLO ARAGONESE

Significato/Curiosita : Sorge su un isolotto collegato a ischia da un ponte in muratura

Che sorge su un'isola tidale di roccia trachitica posto sul versante orientale dell'isola d'ischia, collegato per mezzo di un ponte in muratura lungo...

Il castello aragonese è una fortificazione che sorge su un'isola tidale di roccia trachitica posto sul versante orientale dell'isola d'ischia, collegato...

