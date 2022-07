Prese in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prese in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DERISIONI

Significato/Curiosita : Prese in giro

– se stai cercando altri significati, vedi giro d'italia (disambigua). il giro d'italia (detto anche giro o corsa rosa) è una corsa a tappe di ciclismo...

Il body shaming o derisione del corpo è l'atto di deridere/discriminare una persona per il suo aspetto fisico; quasi qualsiasi caratteristica fisica può... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con prese; giro; Una proteina prese nte nell uovo; Ben __, protagonista di Ti prese nto i miei; Proteina prese nte nei capelli dell essere umano; Si prese nta per segnalare un dissidio tra privati; Una mezza frazione del giro d Italia; giro vago, errante; Un volutamente tortuoso giro di parole; Agente di commercio che vende prodotti in giro ; Cerca nelle Definizioni