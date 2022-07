Fu premio Nobel per la letteratura nel 1902 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu premio Nobel per la letteratura nel 1902. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOMMSEN

Significato/Curiosita : Fu premio nobel per la letteratura nel 1902

- premi nobel per la letteratura rabindranath tagore (premio nobel nel 1913) scrisse in bengali e inglese, samuel beckett (premio nobel nel 1969) scrisse...

Christian matthias theodor mommsen (garding, 30 novembre 1817 – charlottenburg, 1º novembre 1903) è stato uno storico, numismatico, giurista, epigrafista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con premio; nobel; letteratura; 1902; Il paese del premio nobel Aung San Suu Kyi; premio ... fatto di belle parole; Ex segretario ONU e premio nobel ora scomparso; Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1993; La Munro trai nobel ; Il paese del premio nobel Aung San Suu Kyi; Ex segretario ONU e premio nobel ora scomparso; Il nobel per la pace 1989; Il locus di letteratura e arti figurative; Il Milan della letteratura ; Un celebre mangione della letteratura ; Tra gialli e arancioni in letteratura ; Cerca nelle Definizioni