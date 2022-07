Porto del Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto del Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HALIFAX

Significato/Curiosita : Porto del canada

Coordinate: 56°n 109°w / 56°n 109°w56; -109 il canada (afi: /'kanada/) o canadà (afi: /kana'da/) è uno stato dell'america settentrionale bagnato dall'atlantico...

halifax (403 131 abitanti nel 2016) è una municipalità regionale del canada orientale, capitale della provincia della nuova scozia. essa ingloba la città... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con porto; canada; porto tedesco sul mar Baltico; Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua; Un porto campano; Un importo non fissato; Le cascate tra gli USA e il canada ; Una lepre che vive in Groenlandia e canada ; Le montagne che dal canada arrivano in New Mexico; Penisola canina del canada ; Cerca nelle Definizioni