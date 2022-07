Il pezzo di Adamo da cui nacque Eva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pezzo di Adamo da cui nacque Eva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSTOLA

Significato/Curiosita : Il pezzo di adamo da cui nacque eva

Apollo. nel doppiaggio italiano il comandante adama venne rinominato "adamo", mentre il tenente starbuck prese il nome di "scorpion". tali nomi vennero...

Disambiguazione – "costola" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi costola (disambigua). la costa, o costola, (dal latino: costa/costula)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con pezzo; adamo; nacque; Un pezzo metallico della macchina per cucire; Macchinario che lavora un pezzo che ruota; Un pezzo di Vivaldi; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti; Quello di adamo fu originale; Fu commesso da adamo ed Eva: peccato __; Prima di adamo ed Eva; Quello di adamo ed Eva fu Caino; Vi nacque Pablo Picasso; Vi nacque papa Pio X; Ex organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; Vi nacque Boccaccio; Cerca nelle Definizioni