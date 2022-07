Un pesce piatto da fondale sabbioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce piatto da fondale sabbioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOGLIOLA

Significato/Curiosita : Un pesce piatto da fondale sabbioso

Gallinella o capone gallinella (chelidonichthys lucerna (linnaeus, 1758)) è un pesce teleosteo della famiglia triglidae. per legge, i nomi di "gallinella" e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sogliola (disambigua). con il nome comune sogliola si indicano alcune specie di pesci d'acqua salata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

