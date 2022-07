Nucleo abitato alla periferia di una metropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nucleo abitato alla periferia di una metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SOBBORGO

Significato/Curiosita : Nucleo abitato alla periferia di una metropoli

di pedro domingo murillo (dipartimento di la paz), con 840 206 abitanti si può considerare la metropoli più alta del mondo. la città si trova in una valle...

