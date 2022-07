I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENIGMA

Significato/Curiosita : I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati

Scambiare messaggi di testo tra due utenti o tra gruppi, effettuare chiamate vocali e videochiamate cifrate punto-punto, scambiare messaggi vocali, videomessaggi...

Tedeschi "enigma", prima in polonia e, dopo lo scoppio della guerra, anche in francia e gran bretagna. la decrittazione dei messaggi cifrati con enigma fornì... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con nazisti; usavano; creare; messaggi; cifrati; Dispositivo di crittografia dei tedeschi nazisti ; Giudicò i criminali nazisti ; Vi si giudicarano i criminali nazisti ; Si usavano nei telefoni pubblici; Si usavano per attaccare bovini ai carri; Edificio che i Romani usavano come mercato coperto; Li usavano i tipografi; Social network con cui creare bacheche di immagini; creare uno stato di violenta irritazione; Chiamare i giocatori per creare una squadra; Intrecciare fili per creare una stoffa; Una famosa app di messaggi stica instantanea; Un messaggi o da social network; Trasmettono messaggi radio; Un messaggi o sul cellulare; Lo sono i dati cifrati ; Decifrati ... come certi contratti!; Cerca nelle Definizioni