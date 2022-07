Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARROCCO

Significato/Curiosita : Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re

Dai sentimenti malvagi degli hacker che abusavano della rete di computer per i propri desideri egoistici. la sua mossa speciale è fare a pezzi l'avversario...

Notazione algebrica, l'arrocco è indicato con 0-0 se effettuato sull'ala di re (anche chiamato arrocco corto) e 0-0-0 (anche chiamato arrocco lungo) se si effettua... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con mossa; speciale; degli; scacchi; proteggere; Sommossa antisemita; Una mossa degli scacchi; I responsabili d una sommossa ; Darsi... una mossa ; La speciale auto blindata del Pontefice; Corpo armato speciale ; Bottiglia speciale con cui si nutre un lattante; Si dice di regione a statuto speciale ; Un attore diventato presidente degli Stati Uniti; Abraham che fu presidente degli Stati Uniti d America; I dorsi degli uomini; La combinata che fa parte degli sport invernali; Lo sono metà degli scacchi ; Per strada e negli scacchi ; La città veneta degli scacchi ; Un famoso scacchi sta russo; Si stende per proteggere la macchina; Il guscio per proteggere lo smartphone; proteggere i propri interessi economici; proteggere e riparare; Cerca nelle Definizioni