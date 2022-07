Si mettono in riga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mettono in riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IG

Significato/Curiosita : Si mettono in riga

Si mettono in riga. pazienti: gli sfigurati pazienti del dottore, che li ha resi manichini (alcuni pure senza testa) che si muovono al buio ma si immobilizzano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ige. le immunoglobuline e (ige) sono un isotipo di immunoglobuline (cioè anticorpi) che hanno la particolarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

