Lega del basket USA - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : NBA

Significato/Curiosita : Lega del basket usa

Gestita dalla usa basketball. la pallacanestro ha avuto i suoi natali negli usa e gli statunitensi si sono sempre considerati i padri del basket (in modo analogo...

Stai cercando altri significati, vedi nba (disambigua). la national basketball association, comunemente nota come nba, è una lega di basket professionistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

La Lega basket di Serie A; Da lì si scoccano i tiri liberi nel basket ; Lo chiede l allenatore di basket ; Lega statunitense del basket professionistico;