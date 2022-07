La Kim voce di Bette Davis Eyes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Kim voce di Bette Davis Eyes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARNES

Significato/Curiosita : La kim voce di bette davis eyes

bette davis eyes è un singolo di kim carnes del 1981, basato sull'omonimo brano interpretato da jackie deshannon. secondo il produttore val garay, la...

Kim carnes (los angeles, 20 luglio 1945) è una cantante statunitense attiva dagli anni sessanta, ma che ha avuto un momento di particolare successo durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

