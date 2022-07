Vi si infila lo stivale per salire sul cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si infila lo stivale per salire sul cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAFFA

Significato/Curiosita : Vi si infila lo stivale per salire sul cavallo

staffa – osso situato dell'orecchio medio staffa – finimento formato da due anelli metallici a fondo piatto, posti ai lati della sella su cui appoggiare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 luglio 2022

Altre definizioni con infila; stivale; salire; cavallo; Tecnica di cottura di cibi infila ti su spuntoni; I crostacei che si infila no in conchiglie abbandonate; Prima d infila rle bisogna forarle; È difficile infila rle; stivale tti in cuoio con suola a carrarmato; Il tacco dello stivale ; La seconda repubblica nello stivale ; Gli abitanti della nazione a forma di stivale ; Si usa per salire senza fatica: scala __; Consente di salire una rampa di gradini stando seduti; salire ... in sella; Lo sono i sentieri duri da salire ; Un noto cavallo mitologico; Un andatura del cavallo ; Punto in cui si misura l altezza di un cavallo ; È a cavallo del Tevere; Cerca nelle Definizioni