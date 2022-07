Gioco calcistico da tavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco calcistico da tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUBBUTEO

Significato/Curiosita : Gioco calcistico da tavolo

Il subbuteo è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, lo sport del calcio. il gioco nacque nel 1947 in gran bretagna, precisamente...

Denominato "subbuteo" nel quale è possibile gareggiare con materiali dell'epoca o repliche. nel 2012 la hasbro tentò di rivitalizzare il marchio subbuteo proponendo...

Altre definizioni con gioco; calcistico; tavolo; Fase di gioco del rugby; Un gioco con le carte, varietà della scopa; Popolare gioco con dadi e pedine; Un gioco in cui ci si nasconde; Il Facchetti grande difensore calcistico ; Il secondo tempo in gergo calcistico ; Superamento calcistico senza perdere palla ing; C è spirituale e calcistico ; Volato lo è di tavolo ; Tennis da tavolo ; Gioco da tavolo con coppie di carte uguali; Il tavolo della falegnameria; Cerca nelle Definizioni