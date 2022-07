Un formato di pasta tubolare e scanalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un formato di pasta tubolare e scanalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIGATONI

Significato/Curiosita : Un formato di pasta tubolare e scanalata

Diversi tipi di pasta italiana si distinguono soprattutto in base alla forma, al tipo di farina utilizzato, all'essere fresca o secca, al metodo di cottura...

I rigatoni con la pajata o rigatoni con la pagliata sono un piatto italiano tradizionale della cucina romana. questa specialità prende il nome dalla pajata...

